Протистояння “Арізони Койотіс” і “Чикаго Блекгокс” у регулярній першості Національної хокейної ліги не тільки завершилося розгромом гостей зі штату Іллінойс, а й обернулося низкою сутичок на льоду.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку. Перша серйозна бійка в Темпе трапилася під завісу першого періоду. Форвард господарів із рисами вікінга Ліем О’Браєн щось не поділив із вінгером "Чикаго" Ніком Фоліньйо. Після вкидання в центрі майданчика вони швидко скинули краги, аби розібратися один із одним.О’Браєн спершу захопив ініціативу та виконав кілька ударів правою. Утім, ветеран кількома акцентованими ударами збив канадця з ніг. Той упав на лід і зумів піднятися лише з допомогою рефері. Обидва забіяки отримали по 5 хвилин штрафу. Друга сутичка сталася під завісу другої 20-хвилинки, коли "Блекгокс" уже безнадійно "горіли" арізонцям (1:7). Цього разу "танці" на льоду влаштували оборонець "Чикаго" Джарред Тінорді та центрфорвард "Койотіс" Джек Макбейн. Вони спершу поштовхалися за воротами чикагців.А далі взялися до справи. Вони обмінялися кількома некритичними ударами. Утім, Макбейн двічі втратив рівновагу, чим і скористався Тінорді. Він уник випадів опонента, а сам натомість точним ударом відправив господаря майданчика на лід. Рефері відправив хуліганів на лаву штрафників на 5 хвилин.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.