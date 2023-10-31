Зранку прокинутися та відчути гарний настрій восени дуже важко. Хочеться спати, холодно і на вулиці сонце є не завжди. Але є певні ритуали, які зможуть зробити день та настрій набагато кращими.Які три ритуали допоможуть налаштуватися на гарний та продуктивний день, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дієтолога Юлію Коваль в Instagram.Ритуал 1. Випивати натще склянку теплої водиВаш ранок повинен починатися не з кави та чаю, як звичне, а саме зі склянки теплої води. Така звичка допоможе підтримувати вагу тіла у нормі та почуватися добре.Ще вода допомагає очистити організм від токсичних речовин, стимулює травну систему та допомагає організму прокинутися. У воду можна додати скибочку лимона.Ритуал 2. Приділіть собі 10-15 хвилин зранкуЦе саме ваш час, що ви зайнялися йогою або зробили легкі вправи. Зарядка вранці бадьорить, підвищує тонус м’язів та стимулює імунну систему.Вона відрізняється від будь-яких інших тренувань, бо не навантажує серце та містить нескладні рухи.Ритуал 3. Збалансований смачний сніданокСаме такий сніданок задає вам ритм на весь день. Поживні страви дають заряд енергії на увесь день та служать джерелом необхідних елементів, білків, жирів, вуглеводів та вітамінів. Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДІЄТОЛОГ•СІМЕЙНИЙ ЛІКАР (@yuliia_____koval)До речі, раніше ми розповідали про те, як правильно обирати, готувати та їсти овочі.А ще писали про те, які продукти потрібно їсти, щоб заспокоїтися.