У Росії заявили про створення нової авіаційної крилатої ракети для винищувача Су-57.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Коммерсантъ”.Стверджується, що при менших розмірах вона має дальність, яку можна порівняти з ракетами, які застосовуються в дальній авіації на стратегічних бомбардувальниках Ту-95МС і Ту-160.До крилатих ракет великої дальності авіаційного базування відносяться снаряди, здатні вразити ціль на відстані 600 км і більше. У дальній авіації – від 1000 до 6500 км.Повідомляється, що інженерам нібито вдалося досягти зниження габаритів ракети за рахунок "нової конструкції доладного крила і внутрішньої компонування, а також застосування нового малорозмірного двоконтурного турбореактивного двигуна".Зазначимо, що Су-57 – це багатоцільовий винищувач п’ятого покоління. Має відсіки усередині фюзеляжу для розміщення боєприпасів. Це необхідно для зниження помітності радіолокації літака.Ракетний дефіцит у РФНагадаємо, після масованих обстрілів минулої осені та взимку в Росії виник дефіцит ракет. Йдеться про високоточні крилаті ракети, а також "Калібрах". Українська розвідка зазначає, що росіяни відновлюють виробництво, щоб нагромадити ракети перед зимою. Мабуть, окупанти хочуть повторити ракетний терор України.Речник Повітряних сил Юрій Ігнат не виключає, що окупанти готуються до можливих масованих ударів, тому взяли паузу, щоб відновити запаси. Але він наголосив, що ЗСУ готові до будь-яких сценаріїв. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.