Втрати Росії у війні в Україні на вівторок, 31 жовтня, склали 870 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 300 810 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 РСЗВ та 25 артсистем.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.10.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 300810 (+870) осіб ліквідовано, танків ‒ 5211 (+21) од, бойових броньованих машин – 9804 (+29) од, артилерійських систем – 7227 (+25) од, РСЗВ – 844 (+10) од, засоби ППО – 562 (+3) од, літаків – 321 од, гелікоптерів – 324 од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5440 (+21), крилаті ракети – 1546 (+2) од, кораблі /катери – 20 од, підводні човни – 1 од, автомобільної техніки та автоцистерн – 9590 (+35) од, спеціальна техніка – 1016 (+2).Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.