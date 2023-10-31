Алгоритм дій у випадку, якщо загубили закордонний паспорт за межами України, практтично не відрізняється від того, що діє в її межах. Але все ж таки є свої нюанси.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал."Як і в Україні, так і закордоном необхідно негайно звернутись до найближчого відділення поліції. Там скласти заяву про втрату паспортного документа", – йдеться в повідомленні.Після прийому заяви правоохоронці мають видати копію протоколу або довідку про тимчасову відсутність закордонного паспорта."Уже із цією довідкою необхідно звернутися до найближчої дипломатичної чи консульської установи України для оформлення нового закордонного паспорта", – зазначають на порталі..Після повернення додому потрібно звернутися до Міграційної служби, аби повідомити про втрату документа та оформити новий.Термін та вартість виготовлення нового паспортаЯк раніше писало РБК-Україна, оформлення звичайного закордонного паспорта провадиться протягом 20 діб, а його вартість становить 733 гривні. Можна також замовити терміновий документ. Тоді термін виготовлення складає до 7 діб, а вартість - 1085 гривень.Також при обміні втраченого чи пошкодженого паспорта додатково сплачується державне мито - 34 гривні.Детальніше про те, що робити у разі втрати документів за кордоном – читайте у матеріалі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.