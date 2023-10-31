Сьогодні, 31 жовтня, в Україні буде за листопадовими мірками аномально спекотно. Термометри максимально покажуть удень +24 градуси.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр."Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів до 15°, у східних областях 4-9° тепла; вдень 15-20°, на півдні країни до 24°", – йдеться в повідомленні.При цьому опадів сьогодні не очікується, окрім крайнього заходу, де вдень може бути невеликий дощ.Крім того: у південних областях вранці подекуди туман; вітер переважно південний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 19-24 м/с. Найтепліший деньЗазначимо, що за даними синоптика Наталки Діденко, 31 жовтня в Україні буде одним із найтепліших днів найближчим часом. Вже з середи, 1 листопада, підуть дощі та похолодає. Але це похолодання буде "несправжнім". Ще одна хвиля "псевдопохолодання" очікується і 7 листопада. А по-справжньому стане холодно з 12-го.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.