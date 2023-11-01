1 листопада за новим церковним календарем вшановується пам’ять двох братів, Косми та Даміана (Кузьми та Дем’яна). У народі його знали під назвами Кузьминки осінні, День Кузьми та Дем’яна.Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.Важливі традиції цього дняГоловні традиції цього дня пов’язані із курами. Колись було заведено обмінюватися ними на знак особливої поваги. Таких птахів не різали, а тримали заради яєць, вони вважалися цілющими.Обов’язково потрібно приготувати на вечерю курку. Птах у цьому випадку символізував щастя, родючість, достаток та гроші.Цього дня молоді дівчата молилися святим Кузьмі та Дем’яну про красу, здоров’я та молодість, а також просили зустрічі з гарним нареченим.Головні прикмети цього дня Якщо ще не всі дерева скинули листя, то зима буде затяжною, а наступного року неврожайним. Випало багато снігу – готуйтеся до весняної повені Цього дня невеликий мороз, отже холод настане нескоро Якщо на дорогах багнюка, то в середині зими протримається тепла погода. Якщо курка знесла яйця саме сьогодні – то вони цілющі Якщо вночі в будинку заголосила кішка, то чекатиме радісна подіяЩо не можна робити у цей день Виливати воду після купання немовляти на вулицю, інакше дитина погано спатиме Прийматися за нові справи нічого хорошого з цього не вийде Витрачати багато грошей, тому що можна залучити бідність Важко фізично працювати та займатися рукоділлям Небажано дивитися в очі жебракам, коли подаєте милостиню. Якщо порушити заборону, на вас чекають біди та нещастяДень ангела сьогодні святкують:Адріан, Хома, Кузьма та Дем’ян. Нагадаємо, раніше з’явився церковний календар на 2024 рік.Також ми розповідали, які свята та пам’ятні дати будуть у листопаді 2023 року.