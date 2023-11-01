Українські розвідники вдарили по рідкісній і дороговартісній російській радіорелейні станції 48Я6-К1 “Подлет”. Вона знаходилася у Бєлгородській області РФ.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Facebook."Об’єкт був пошкоджений у прикордонній зоні поблизу населеного пункту Красная Поляна Шебекінського району Бєлгородської області", – йдеться у повідомленні. За даними розвідників, російська радіорелейна станція виведена з ладу, а особовий склад ворога зазнав втрат. Операцію провели бійці ГУР Міноборони, воїни Сил спецоперацій та військові 1-ї окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна.Що відомо про "Подлет"Створювалася радіорелейна станція 48Я6-К1 "Подлет"спеціально для виявлення у складній обстановці малорозмірних, низькошвидкісних цілей на малих у дуже малих відстанях.Як заявляли самі росіяни, що "унікальна станція" здатна виявляти такі цілі краще, ніж універсальні системи С-400. І саме тому радарами "Подлет" росіяни доповнюють комплекси С-400 на важливих напрямках.Нагадаємо, у середині жовтня СБУ успішно атакувала підстанцію у Бєлгородській області. Джерела РБК-Україна повідомили, що підстанція знаходилася у селі Красна Яруга. До неї, зокрема, були підключені військові об‘єкти ворога.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.