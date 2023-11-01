Держсекретар США Ентоні Блінкен планує знову відвідати Ізраїль.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.Як повідомив речник Державного департаменту Метью Міллер, Блінкен відвідає Ізраїль наприкінці цього тижня."Держсекретар Блінкен вирушить до Ізраїлю в п’ятницю для зустрічей з членами ізраїльського уряду, а потім зробить інші зупинки в регіоні", – повідомив він.Видання зазначає, що візит відбувається на фоні розширення наземної операції Армії оборони Ізраїлю в Секторі Гази.Допомога Ізраїлю від СШАНагадаємо, що зараз у Сенаті точаться дискусії щодо підтримки запиту президента США Джо Байдена у Конгресу 106 млрд долларів. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонується виділити для України, 14,3 млрд доларів – Ізраїлю.Новообраний спікер Палати Представників США запропонував не об’єднувати в один пакет нову допомогу Україні та Ізраїлю. Він хоче, щоб у Палаті представників голосували за такі ініціативи окремо.Крім цього, США направили на Близький Схід своїх військовослужбовців та два авіаносці.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.