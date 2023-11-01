Зранку, 1 листопада, російські терористи заявили про атаку ракет на територію Кримського півострова. Очевидці стверджують про враження місць базування окупантів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Кримський вітер”. Що сталось? Після 11 ранку, так званий "губернатор" окупаційної влади Росії у Севастополі Михайло Развожаєв заявив про використання терористами димової завіси в районі Севастопольської бухти. Пізніше місцеві пабліки стверджували про рух ракет зі сторони Генічеського району через Арабатську стрілку в бік Криму. Зокрема стало відомо й про використання нібито димової завіси над Кримським мостом. Що кажуть? Як пише "Кримський вітер", під час атаки були вражені щонайменше два захоплені терористами курортних заклади на Арабатській стрілці. За словами цивільних, атака продовжується. Також стверджують про рух безпілотників. "Ракети влучили у дві бази відпочинку – пансіонат "Юний" і "Блакитне полум’я" в селі Стрілковому. Ці дитячі оздоровниці були захоплені рашистами і там знаходяться їхні "розташування" – розповіли жителі Генічеської громади.До місць удари, як стверджують очевидці, виїхали автомобілі швидкої допомоги та пожежні машини.Вибухи в КримуВід початку війни російські загарбники використовують окупований Крим у своїх воєнних цілях. Через півострів ворог, наприклад, перекидає зброю та живу силу на передову.Проте останнім часом терористам стало небезпечно перебувати у Криму. Сили оборони атакують військові бази, склади, аеродроми, та навіть бухти, де розміщують ворожі кораблі. Яскравим прикладом став удар ЗСУ по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.