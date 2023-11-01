Втрати Росії у війні в Україні на середу, 1 листопада, склали 680 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 301 490 військових. Крім того, ЗСУ знищили 28 БПЛА та 30 ББМ.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.11.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 301490 (+680) осіб ліквідовано, танків ‒ 5223 (+12) од, бойових броньованих машин – 9834 (+30) од, артилерійських систем – 7250 (+23) од, РСЗВ – 846 (+2) од, засоби ППО – 563 (+1) од, літаків – 321 од, гелікоптерів – 324 од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5468 (+28), крилаті ракети – 1547 (+1) од, кораблі /катери – 20 од, підводні човни – 1 од, автомобільної техніки та автоцистерн – 9624(+34) од, спеціальна техніка – 1019 (+3).Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.