Полтавська область в ніч проти 1 листопада потрапила під обстріл. Після влучання сталася пожежа.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Полтавської ОВА Філіпа Проніна.Повітряна тривога в області тривала понад чотири години. Росіяни атакували область безпілотниками. Сталася пожежа, через влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці."На жаль, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці. Виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. Ситуація контрольована. Попередньо без постраждалих. Інформація про руйнування з’ясовується. Підприємство не працює. Усі відповідні служби на місці.", – повідомив губернатор.

Фото: пожежа на нафтопереробному заводі (t.me/poltavskaOVA)Пронін додав, що частину безпілотників приземлили Повітряні сили.Обстріл Полтавської областіВночі Повітряні сили України повідомили про атаку дронів на Полтавську область. Місцеві жителі Кременчука почули вибух.Українські захисники повідомили про обстріл Кременчука і закликали місцевих жителів перебувати в укриттях. Також під ворожу атаку потрапив Миргород.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.