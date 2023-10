ПриватБанк оголосив про введення нової функції, яку компанія розробила у співпраці з Apple. Вона називається Тар to Pay та може бути використана лише на iPhone. За допомогою неї підприємці зможуть приймати безконтактні платежі клієнтів.Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Facebook-допис Члена правління ПриватБанку з питань малого і середнього бізнесу Євгена Заіграєва.Що відомо про нову функцію"Сьогодні Apple разом з ПриватБанк та за підтримки VISA запустили для українського бізнесу сервіс Tap to Pay, завдяки якому ваш iPhone перетворюється на платіжний POS-термінал!" – написав Заіграєв.Найбільше користі Tap to Pay принесе продавцям і підприємцям, адже відтепер вони зможуть приймати безконтактні платежі з банківських карток, Apple Pay та інших цифрових гаманців.Зауважте, що користуватися нововведенням можуть лише ті підприємці, які обслуговуються в ПриватБанку.Як працює безконтактний платіжДля того, щоб уже використовувати Tap to Pay потрібно завантажити мобільний застосунок Термінал iOS на iPhone XS чи новішої версії.Продавцю потрібно ввести суму покупки в застосунку, а клієнту - піднести свій безконтактний платіжний засіб до iPhone продавця, щоб завершити оплату.

СкриншотиПри цьому технологія не зберігає та не запам’ятовує ваші дані, а навпаки використовує систему для збереження конфіденційності та безпеки для даних і бізнесу, і клієнтів."Україна – важлива країна на мапі світу! На наше прохання Apple погодила пріоритетний запуск сервісу і, відсьогодні, Україна стала 3(!) країною в Європі та 7(!) у світі (після США, Австралії, Тайваню, Бразилії, Великої Британії та Нідерландів) де бізнесу для приймання платежів тепер потрібен лише iPhone, а не POS-термінал!" – наголошує Євген Заіграєв.Раніше ми розповідали, які ще нові функції з’являться для клієнтів ПриватБанку.Читайте також, як захистити свою банківську карту від зловмисників.