Служба безпеки України сьогодні, 1 листопада проводить обшуки у міській раді та кабінеті мера Ужгорода Богдана Андріїва. Вони пов’язані зі зловживаннями окремих депутатів і держслужбовців щодо перетину кордону.Про це РБК-Україна повідомили джерела в правоохоронних органах.Зазначмо, що джерело підтвердило виданню інформацію про обшуки в кабінеті мера Ужгорода та міськраді. Про це раніше написали місцеві ЗМІ.Як повідомив журналіст видання Zaxid.net Віталій Глагола, СБУ проводить обшуки в межах слідства про ймовірну причетність місцевих депутатів і посадовців до незаконного виїзду з України під час воєнного стану."…СБУ документується протиправна діяльність окремих депутатів і держслужбовців Ужгородської міської ради щодо незаконного перетину ними державного кордону України", – написав Глагола.Обшуки через незаконний виїзд за кордонНагадаємо, що сьогодні СБУ спільно з ДБР прийшли з обшуками до спільників народного депутата Олександра Дубінського.Правоохоронці перевіряють причетність нардепа до організації незаконного переправлення через державний кордон України. Однак чи пов’язані між собою ці обшуки із заходами в Ужгороді наразі невідомо.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.