Російські терористи атакували Херсонську область дронами. Окупанти скинули вибухівку на місцеву жительку.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.За даними ОВА, у Новорайську окупанти атакували з безпілотника 68-річну місцеву жительку. Вони скинули вибухівку прямо на жінку.У потерпілої діагностували мінно-вибухову травму, травми голови, ока і ноги. Зараз вона госпіталізована, їй надають медичну допомогу.Ситуація у Херсонській областіНагадаємо, правобережна частина Херсонської області була звільнена від російських окупантів рік тому. Після втечі загарбники продовжують щоденно обстрілювати Херсонську область.Зранку 1 листопада окупанти вдарили по центру Херсона. Внаслідок атаки загинула чиновниця міської військової адміністрації, ще двоє людей поранені.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.