У середу, 1 листопада, в тимчасово окупованому Маріуполі стався гучний вибух, який чули всі райони міста. Загарбники підняли в небо авіацію.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка."В Маріуполі гучний вибух – чули всі райони міста. Джерело вибуху – російська ППО в районі "Азовсталі", – написав він.За словами радника мера, російська авіація "нервує" разом з ППО"."Одночасно в Маріупольском порту було уввікнено димове маскування, аналогічне кримському", – додав Андрющенко. Цікавий момент"Пікантності та цікавості" ситуації, як зазначає він, додає знаходження в порту ворожого корабля морського класу.Ситуація у МаріуполіРосійські війська формують оперативно-технічні склади у Маріуполі та районі. Для цього загарбники використовують ангари, гаражі та колишні зерносховища. Крім того, російські загарбники, ймовірно, відчувають нестачу живої сили на лінії фронту, тому стягують з Маріуполя вантажівки з військовими.Раніше Росія перекинула у тимчасово окупований Маріуполь та район близько 5 тисяч нових резервів. Як до цього зазначав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, останнє подібне введення нових резервів у Маріуполь фіксувалося у квітні 2023 року. Докладніше про те, для чого потрібне подібне перекидання живої сили до Маріуполя - читайте у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.