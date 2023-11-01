В тимчасово окупованому Сімферополі сьогодні, 31 жовтня сталася пожежа в одному з районів. З місця повалив густий чорний дим.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали."Сімферополь, у районі Пневматики щось горить", – пише проросійський Telegram-канал "ЧП Крым".За інформацією очевидців, дим видніється вже протягом 10 хвилин.Втім що стало причиною пожежі наразі не повідомляється. Вибухи та пожежі в окупованому КримуНагадаємо, в тимчасово окупованому Криму вибухи та пожежі вже стали звичним явищем. Оскільки, як пояснювали військові, тривають дії щодо звільнення української території від російських загарбників.Як-от сьогодні в Криму задимівся малий протичовновий корабель. Це сталося в Севастопольській бухті.При цьому раніше росіяни пожалілися, що 30 жовтня внаслідок ракетного удару було пошкоджено зенітно-ракетний комплекс "С-300" сил ППО окупантів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.