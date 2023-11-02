Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги. Він включає складові для систем ППО IRIS-T, броньовану техніку і різні дрони.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Німеччини.До нового військового пакету увійшли: 12 бронетранспортерів (назва невідома); 7 розвіддронів Primoco ONE; 2 захисні системи AMPS для гелікоптерів; 5 надводних дронів; 10 тисяч безпекових окулярів; 32 термінали для супутникового зв’язку; PCB-принтер (3D); 5 великовантажних тягачів та 4 напівпричепи; 12 вантажівок типу MAN TGS.Уряд Німеччини також виділив 30 тисяч комплектів зимового одягу для українських військових.Допомога НімеччиниНімеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.У пакеті допомоги від 17 серпня Німеччини передала Україні дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу ближнього радіуса дії IRIS-T. Також в останньому пакеті допомоги від 27 жовтня Україна отримала ще одну пускову установку IRIS-T та чотири бронетранспортери.Раніше в уряді Німеччини заявили, що виділяють Україні 200 млн євро. Гроші підуть на відновлення України.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.