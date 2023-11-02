Погода в Україні 2 листопада без дощів. Але температура повітря відчутно знизиться.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook."2 листопада в Україні дощ припиниться, прийде антициклон", – розповіла вона.За даними синоптика, температура повітря очікується помірною. А саме: в більшості регіонів – +12…+15 градусів; на півдні до +20 градусів; на північному сході, +10…+12 градусів.Що стосується столиці, то у Києві четвер очікується порівняно теплим, +12, +13 градусів, а дощ малоймовірний.Рекорди погоди в КиєвіВ останній день жовтня було зафіксовано новий температурний рекорд, який побив "позначки" 1926 року.Крім цього, 30 жовтня у Києві максимальна температура повітря після полудня досягла +20,6°С". Цей показник на 2,3°С вище попереднього рекордного показника 2013 року.А 28 жовтня у Києві був побитий рекорд максимальної швидкості вітру. Цього дня вона досягла рекордних 20 м/с, повторивши попереднє максимальне значення для цього дня, зареєстроване у 1969 році. Наразі погода в Києві встановила вже більше 40 рекордів з початку 2023 року. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.