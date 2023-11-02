Завтра, 3 листопада, на сході й заході України очікуються дощі. Зокрема пориви вітру можливі у Вінницькій та Житомирській областях.Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр."У південно-східній, вдень і у східній частині та на крайньому заході країни хмарно з проясненнями, дощі; на решті території мінлива хмарність, без опадів", – пише пресслужба.Зазначається, що вітер очікується південно-східний, 5-10 м/с, у західних, місцями і у Вінницькій та Житомирській областях пориви 15-20 м/с.Температура: на заході коливатиметься від +6 до +8 вночі й від +13 до +18 вдень; на півночі коливатиметься від +4 до +6 вночі й від +11 до +14 вдень; на півдні коливатиметься від +7 до +12 вночі й від +11 до +19 вдень; на сході коливатиметься від +6 до +9 вночі й від +9 до +13 вдень.

Фото: погода на 3 листопада (meteo.gov.ua)Погода в Києві та області"Мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.", – пише пресслужба.Температура в області вночі +3 – +8, вдень +10 – +15, а в Києві – вночі +4 – +6, вдень +12 – +14.Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що синоптики тим часом підбили підсумки погоди в Києві в жовтні. Минулий місяць увійшов у сімку найтепліших жовтнів у столиці з 1881 року.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.