Протеїн у порошку – це суха речовина з високою концентрацією білка. Дуже багато тренерів радять його своїм клієнтам. Але чи це потрібно?На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію у Facebook тренера зі Львова Віктора Мандзяка.Чи потрібний протеїн при схудненні?Віктор ще раз нагадав, що при схудненні слід вживати 1,5 г білка на кілограм бажаної маси тіла. Він зазначив, що якщо вибирати між шматком м’яса та протеїном, то потрібно обирати перше.За його словами, одне з основних завдань при схудненні – це обдурити організм, тобто дати йому мало калорій, але так, щоб він цього не зрозумів."І тут у нас цілий арсенал засобів: фізична активність, продукти з високим індексом ситості, високе дозування білка у раціоні", – повідомив експерт.Чим більше часу калорії проводять у ротовій порожнині перед тим, як відправитися в шлунок, тим меншою кількістю їжі наїдається людина.Наприклад, м’ясо треба довго жувати, а протеїновий коктейль зі склянки дуже швидко потрапляє у шлунок і не дає такого насичення."Коли їжа потрапляє в порожній і зморщений, як морда бульдога, шлунок, він розтягується, і через блукаючий нерв мозок отримує про це звістку, розуміючи, що підписник поїв, і його можна робити ситим. Як довго? Поки шлунок не опуститься і знову не перетвориться на "бульдогову морду". Так от, рідка їжа знаходиться в шлунку менше, ніж жорстка", – розповів Мандзяк.Тренер підбив підсумки й повідомив, що хоч білок дуже ситний, але форма, в якій ми його споживаємо, може робити його ще ситнішим, якщо це тверда їжа, і менш ситним, якщо це рідкий коктейль.Протеїнові коктейлі підходять тим, у кого слабкий апетит або для набору маси.Раніше ми повідомляли, як після 40 років не набрати вагу.Також ми писали, що таке Гарвардська тарілка та які продукти до неї входять.