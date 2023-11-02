Українські прикордонники за допомогою FPV-дрона знищили російський міномет “Васильок” на Куп’янському напрямку.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу."Розрахунок міномета 2Б9 "Васильок" на базі автомобіля "Урал" тільки розгортався, щоб вести вогонь по наших позиціях на Куп’янському напрямку. Але дрон-камікадзе "Сталевого кордону" не дав йому пустити коріння - "Васильок" "випололи" разом із вантажівкою", – йдеться в дописі під відео.Втрати Росії в УкраїніВтрати Росії у війні в Україні на четвер, 2 листопада, склали 930 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 302420 військових. Крім того, ЗСУ "приземлили" літак.Зокрема, протягом минулої доби на Таврійському напрямку наші військові знищили 40 одиниць техніки росіян.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.