За жовтень 2023 року російська армія втратила в Україні 22920 військових. Також ЗСУ вдалося “приземлити” п’ять літаків, 8 вертольотів та 425 БПЛА.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка в Telegram.Загальні бойові втрати противника за жовтень 2023 орієнтовно склали: особового складу 22920 осіб ліквідовано, танків – 521 од., бойових броньованих машин – 843 од., артилерійських систем – 773 од., РСЗВ – 48 од., засобів ППО – 26 од, літаків – 5 од., вертольотів – 8 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 425, крилатих ракет – 18, кораблів/катерів – 0 од., автомобільної техніки та автоцистерн – 741 од, спеціальної техніки – 86.Втрати РФ в УкраїніВтрати Росії у війні в Україні на середу, 1 листопада, склали 680 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 301 490 військових. Крім того, ЗСУ знищили 28 БПЛА та 30 ББМ. Зокрема, на Таврійському напрямку ЗСУ знищили майже 400 окупантів та 32 одиниці військової техніки ворога.Зазначимо, що вісім вертольотів та три літака РФ вдалося знищити протягом тижня з 16 по 22 жовтня. Нагадаємо, за даними рейтингу Global Firepower, втрати Росії у війні в Україні є найбільшими втратами в будь-якій війні з часів Другої світової. Зокрема РФ втратила в Україні військо, як у 16 армій країн НАТО.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.