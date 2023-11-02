2 листопада за новим церковним календарем православні християни в Україні вшановують святих Акіндіна, Пігасія та 7 тисяч мучеників, які під час царювання Сапора II постраждали за Віру в IV столітті в Персії.Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.Які традиції цього дняУ народі день отримав назву Житниці або Акіндінов день, і був приурочений до сушіння зерна над вогнем, перенесення роботи в будинок. Наші пращури з давніх-давен дотримувалися особливих правил і звичаїв, щоб не спричинити на себе та близьких біду.Зазвичай всі роботи переносили вже в будинок, і виконували їх при світлі свічки.Цього дня прийнято було обминати коноплі та льон та готувати їх до продажу чи прядіння.Також вірили, що дівчата могли дізнатися про свого судженого – якщо раптово сильно забилося серце, значить поряд проходить майбутній чоловік.Головні прикмети цього дня Якщо сьогодні пішов дощ, то незабаром і зима прийде Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз – дощ. Якщо сьогодні негода, то протримається така до 30 січня Якщо в цю дату випаде багато снігу, то наступного року буде багата сінокосЩо не можна робити у цей деньДуже поганою прикметою вважали початок подорожі цієї дати. Вірили, що сьогодні не варто вирушати в далеку дорогу, а краще провести час удома з рідними, друзями та близькими.Заборонялося цього дня з’ясовувати стосунки та конфліктувати. Також забобонні вважали, що сьогодні не можна звертатися за допомогою – це може спровокувати серйозний конфлікт та обіцяло проблеми зі статком у сім’ї. Говорили, що давати гроші цього дня лівою рукою і передавати з рук в руки не можна - інакше у вас можуть забрати удачу.День ангела сьогодні відзначають: Домініка, Костянтин, Маркіан та Альберт. Нагадаємо, раніше з’явився церковний календар на 2024 рік.Також ми розповідали, які свята та пам’ятні дати будуть у листопаді 2023 року.