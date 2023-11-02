За останній місяць “Армія дронів” уразила 175 ворожих танків, 245 гармат і 90 самохідних артилерійських установок.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства цифрової трансформації за 3-31 жовтня."Минулого тижня бійці особливо сконцентрувалися на артилерії – мінуснули 65 гармат та 14 самохідних артилерійських установок. Саме цю зброю вороги активно використовують для обстрілів українських позицій. Менше російської артилерії – більше збережених життів наших воїнів. Також оператори БпЛА уразили 42 танки, 54 броньовані машини та багато іншої російської техніки. Дякую бійцям за плідну роботу", - написав віце-прем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.За місяць кількість ураженої техніки сягнула 1056 одиниць. Також уражено понад 590 одиниць особового складу. "Сьогодні дрони мають визначальне значення на полі бою. Хто має перевагу в кількості дронів і професіоналізмі операторів, той перемагає. Ми горді тим, що оператори дронів використовують передані нами пікапи й ефективно знищують ворожу техніку та особовий склад", – додав Андрій Матюха, засновник компанії Favbet, яка передала "Армії дронів" 53 нових пікапи.Нагадаємо, проект "Армія дронів" продовжує комплектацію ударних рот сучасним транспортом. На сьогодні в рамках програми за підтримки партнерів вдалося укомплектувати вже 17 ударних рот БпЛА в складі бригад ЗСУ.У процесі комплектації - понад 50 ударних рот БпЛА. До кінця року планується укомплектувати понад 60 ударних рот, які знищуватимуть ворога на фронті за допомогою безпілотних технологій.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.