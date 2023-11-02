Вночі ЗСУ збили ворожу ракету. Після падіння уламків сталася пожежа.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука. "Через падіння уламків в одному з сіл району виникла пожежа. Горіла суха трава, рятувальники ліквідували вогонь.", – повідомив Лукашук.За словами Лукашука, під час обстрілу будинки зазнали пошкоджень та руйнувань."Вибито вікна у 3 приватних будинках та знищено 2 господарські споруди. Також ворог обстріляв з артилерії Зеленодольську громаду Криворізького району.На щастя, ніхто не постраждав"Пізніше, керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що уламки впали у Дніпровському районі."Уламки впали у Дніпровському районі. Зайнялася суха трава – вогнеборці полум’я приборкали", – написав Лисак

Фото: ЗСУ збили ракету в Дніпропетровській області, – виникла пожежа (t.me/dnipropetrovskaODA/8329)Нагадаємо, 1 листопада українські захисники в Дніпропетровській області збили ворожий безпілотник "Орлан-10".Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.