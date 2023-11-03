3 листопада православні християни в Україні вшановують пам’ять преподобної Ганни. Вона була дочкою київського князя Всеволода Ярославовича. У народі цей день називали Ганна Холодна, бо саме з цієї дати починалися холоди.Про те, що можна і категорично не можна робити, кого привітати з іменинами читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.Що потрібно зробити в день ГанниУ народі цей дуже любили вживати ягоди: брусницю, журавлину, морошу. З них робили різні страви, а особливо кисіль.Також виносили молоко надвір уночі, воно замерзало, люди стригли його ножем, посипали цукром і подавали з млинцями. Виходило щось на кшталт морозива.Сьогодні можна було сходити до знахарів та чаклунів. Люди намагалися зняти порчу та пристріт і вважали, що саме сьогодні це вийде.У цю дату вважалося гарною прикметою перед виходом з дому прочитати молитву, щоб біда в дорозі не сталася.Головні прикмети 3 листопада Хмари летять низько до морозів Увечері вдарив мороз – зима буде теплою Зранку мороз вдарив – випаде багато снігу Якщо сніг лежить, а листя ще не на всіх деревах обсипалось, то наступний рік буде важким та неврожайним Дим із димаря стовпом йде – до морозної погоди Дрова сильно тріщать у грубці – до негодиЩо не можна робити у цей деньСваритися та виходити з дому без особливої потреби, бажано уникати людних місць. Інакше можете зловити пристріт або псування. Не рекомендується пускати до будинку незнайомців, інакше протягом тижня доведеться спілкуватися з неприємними особами.Якщо вам потрібно вирушити в далеку дорогу, то краще зробіть це наступного дня.Хто сьогодні святкує іменини:Богдан, Василь, Володимир, Ганна, Георгій, Євдокія, Іван, Ілля, Йосип, Кузьма, Микола, Олександр, Павло, Петро, Світлана, Семен, Сергій, Федір.Не забудьте привітати цих людей із Днем ангела! Раніше ми писали, що з’явився церковний календар на 2024 рік.Читайте також, які свята та пам’ятні дати будуть у листопаді 2023 року.