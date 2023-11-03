Майже усі під час приготування обіду чи вечері не хочуть возитися з тістом, але порадувати близьких хочеться чимось смачненьким. Можна приготувати м’ясний пиріг у батоні.Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт “Бабусині рецепти”.Що знадобитьсяДля приготування м’ясного пирога у багаті, знадобляться такі інгредієнти: батон – 1 шт. м’ясний фарш – 300 г цибуля – 1 шт. помідори - 1 шт. болгарський перець – 1 шт. сир – 70 г зелена цибуля та кріп – до свого смаку часник – до свого смаку сіль та перець – до свого смаку вершкове масло або соняшникова олія для смаженняСпосіб приготуванняСпочатку потрібно дрібно нарізати овочі. Після цього на вершковому маслі або олії посмажити цибулю і викласти весь фарш. Потрібно все злегка обсмажити на вогні до освітлення фаршу.Далі додайте перець та помідори, ще трішки обсмажте, посоліть та поперчіть до свого смаку.

Рецепт м’ясного пирога (фото: babusyni-retsepty.com.ua)Все перемішайте та протушкуйте, після чого зніміть з вогню та залишіть охолонути.Зелень потрібно дрібно нарізати, часник видавити та сир натерти на великій тертці.Складіть фарш з овочами, зелень і сир у велику миску і добре перемішайте. У батоні потрібно зрізати третину "шапочки", видалити м’якуш. Повинен вийти човник.

Рецепт м’ясного пирога (фото: babusyni-retsepty.com.ua)В середину потрібно викласти начинку. Перекладіть батон на деко та запечіть у попередньо розігрітій до 190 градусів духовці близько 20 хвилин.

Рецепт м’ясного пирога (фото: babusyni-retsepty.com.ua)Раніше ми повідомляли, як швидко й смачно приготувати найпопулярнішу страву з огірків.Також читайте, як приготувати смачну страву з фаршу, в яку ви закохаєтеся.