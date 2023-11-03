Наразі немає підстав для радикальних змін законодавства щодо мобілізації в Україні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата, члена Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представника президента у ВР Федора Веніславського під час пресконференції в Медіацентрі Україна-Укрінформ."З точки зору діяльності Верховної Ради України, з точки зору законодавчого підґрунтя, підстав для якихось радикальних змін законодавства щодо мобілізації немає", – сказав Веніславський.Він нагадав, що територіальні центри комплектування та соціальні підтримки - це фактично структура Збройних сил України, якими керують офіцери, що мають підпорядкованість по вертикалі до головнокомандувача Збройних сил."Тому, якщо керівники сектору безпеки та оборони вважатимуть, що є якісь підстави для збільшення кількісних чи якісних показників мобілізованих громадян України, то вони на сьогодні мають всі можливості для того, щоб це зробити в рамках чинного законодавства", – пояснив депутат.Веніславський також наголосив, що комітет постійно працює в плані удосконалення законодавства у сфері мобілізації, і загалом удосконалення діяльності сектору безпеки та оборони.Мобілізація в УкраїніНагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон щодо зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку з 27 до 25 років. Проте він досі не підписаний українським президентом Володимиром Зеленським.Напередодні у колонці для The Economist головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний висловив думку щодо необхідності розширити категорії громадян, які можуть бути призвані на навчання або мобілізацію.За словами Залужного, через недостатню кількість призовників, наразі немає можливості просто звільнити солдатів, які перебувають на фронті. Ба більше, він наголосив, що Росія може завдати удару по тренувальних центрах.Водночас він зауважив, що в Україні досі є прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від виконання своїх обов’язків.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.