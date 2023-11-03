Втрати Росії у війні в Україні на п’ятницю, 3 листопада, склали 9850 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 303270 військових. Крім того, ЗСУ збили дві крилаті ракети.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.11.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 303270 (+850) осіб ліквідовано, танків ‒ 5265 (+24) од, бойових броньованих машин – 9901 (+24) од, артилерійських систем – 7328 (+36) од, РСЗВ – 854 (+4) од, засоби ППО – 566зб од, літаків – 322 од, гелікоптерів – 324 од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5495 (+7), крилаті ракети – 1551 (+2) од, кораблі /катери – 20 од, підводні човни – 1 од, автомобільної техніки та автоцистерн – 9691(+33) од, спеціальна техніка – 1034 (+2).Ситуація на фронтіУкраїнські війська продовжують ведення оборони на сході та півдні, наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося 50 бойових зіткнень.В Інституті вивчення війни повідомили, що українські війська утримують позиції та продовжують наступальні дії на лівому березі Херсонської області. Російські джерела стверджували, що ЗСУ атакували поблизу Пойми та Піщанівки і просунулися поблизу Кринок. Також Сили оборони України здобули успіх на північний схід від залізничної колії в районі Кліщіївки.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.