Українців активно попереджають, що з настанням холодів росіяни активізують обстріл енергетичної інфраструктури країни. Але, як виявляється, багато укриттів у столиці не готові до розміщення там людей. Так, у центрі столиці показали бомбосховище у плачевному стані.Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію Київської міської прокуратури.Що не так з укриттям у центрі Києва?Так, відомство відреагувало на стан укриття, що знаходиться на вулиці Лагерній Шевченківського району столиці.Укриття перебуває на балансі одного з комунальних підприємств. Його площа 90 квадратних метрів і має вмістити з себе 130 громадян.Ба більше, перевіркою органів прокуратури та ДСНС України встановлено, що приміщення не готове до використання за призначенням, перебуває в аварійному стані та не може використовуватись для укриття мешканців столиці. Стан укриття - дуже сумний. Там немає вентиляції та відсутня каналізація.

Так виглядає укриття на вулиці Лагерній (фото: t.me/kyiv_pro_office)Зазначимо, що чинним законодавством покладено обов’язок утримувати укриття на власників-балансоутримувачів.Раніше ми показували, які зупинки-укриття розробили українські архітектори.Також дивіться фото скверу, який планують облаштувати у Києві.