Погода в Україні сьогодні буде різною, в залежності від регіона. Це стосується як температури повітря, так і опадів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook."Дощі пройдуть на півдні (окрім Одеської області), на сході плюс Запоріжжя, Дніпро з районами та східні райони Полтавської області", – розпоаіла вона..На решті території України опадів не передбачається.Крім цього, у західних областях буде найтепліше, +14..+19 градусів, на півдні та в Луганській області – +14…+17 градусів, на решті території +11…+14 градусів."А ось смуга Сумщина-Харківщина-Полтавщина-Дніпро-Кропивницький аж до Запоріжжя потрапить у холодне повітря, вдень не вище +9…+11 градусів", – зазначила Діденко.Водночас в західних областях очікується сильний вітер до штормових поривів, на решті території вітер буде помірнішим, проте часом рвучким.У Києві 3 листопада очікується суха вітряна помірно тепла погода з температурою повітря +12….+14 градусів.Погода на вихіднихВпродовж суботи-неділі в Україні переважатиме тепла повітряна маса з періодичними дощами на заході та півночі."Вихідні очікуються теплими, трохи похолоднішає на наступному тижні, проте сильного холоду найближчим часом не видно", – зазначила Діденко.Погода в листопаді 2023 в УкраїніЩодо листопада, то температура опуститься до +3 градусів, а до кінця місяця прийдуть "мінуси". При цьому листопад 2023 року буде точно тепліший, ніж листопад минулого року. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.