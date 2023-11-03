Конструкція кузова автомобіля передбачає певну кількість прихованих порожнин. Для того, щоб при експлуатації в них не затримувалася волога, яка стає причиною корозії, передбачена спеціальна водовідвідна система. Однак, мало водіїв знають про це.Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok Bourn to create.Про що мало хто знаєВідео з маловідомим фактом було опубліковано у TikTok. Мільйони водіїв були шоковані й зізналися, що не знали про отвір у нижній частині дверей авто.На відео людина витягнула невелику заглушку з отвору внизу дверей автомобіля та звідти полилася вода."Люди, осушіть свої двері. Хто знав, що це потрібно зробити?" - йдеться під відео. У коментарях люди були приголомшені цим фактом і кинулися перевіряти, чи це правда. Один із користувачів написав, що це цілком реально, ще й пороги кузова треба інколи "зливати".Також у коментарях виникли суперечки про те, чи це була вода, чи щось було замість неї.

Як спускати воду з дверець авто (фото: скриншот) Раніше ми повідомляли про топ-5 найкращих електромобілів з пробігом.Також ми писали, що потрібно припинити їхати, якщо в авто загорілася ця кнопка.