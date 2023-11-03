Бійці 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ вже отримали самохідні артилерійські установки САУ Archer, які Швеція обіцяла передати Україні протягом літа.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутних військ ЗСУ генерала Олександра Сирського.Сирський опублікував кадри з новою гаубицею. На них артилеристи розгорнули прапори України та бригади, а позаду них – САУ Archer у камуфляжі.Генерал привітав бійців з Днем ракетних військ і артилерії, наголосивши, що "українські ракетники та артилеристи - це основа вогневої могутності нашої армії"."Ракетні війська та артилерію називають "Богами війни", адже вони залишаються основним засобом вогневого ураження противника. Артилеристи своїми вмілими діями, хоробрістю і рішучістю кожного дня знищують ворога, підтримуючи дії піхотинців", – зазначив Сирський. САУ ArcherШведські артилерійські системи Archer вважаються одними з найкращих у світі, а ще їх називають снайперськими гвинтівками у світі артсистем. Це самохідна 155-мм артилерійська установка з 8-метровим гарматним стволом виробництва шведської компанії Bofors.Відмінною особливістю системи є повна автоматизація процесу заряджання і, як наслідок, підвищений темп стрілянини, включаючи режим MRCI, і скорочення розрахунку до 3-4 осіб. Уряд Швеції вирішив, що передасть Україні вісім таких установок.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.