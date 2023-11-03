В Україні не готують зараз графіки віялових або планових відключень електроенергії для побутових споживачів. Проблеми зі світлом можливі за умови, зокрема масованих ворожих атак.Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на коментар заступника міністра енергетики України Ярослава Демченкова в ефірі національного телемарафону.Чиновник зазначив, що про планові відключення "зараз не йдеться".Серед факторів, які можуть вплинути на запровадження обмежень, він назвав тільки масові російські обстріли українських енергооб’єктів, потенційні пошкодження критичної інфраструктури внаслідок атак ворога, фактор природи."Ми всі маємо враховувати фактор війни і я закликаю громадян буди готовими до різних ситуацій. Ми маємо розуміти, що відключень не буде, якщо не буде обстрілів", – наголосив представник Міненерго.Удари РФ по українській енергосистемі та загроза блекаутівНагадаємо, усю минулу осінь та зиму російські загарбники масово обстрілювали територію України, намагаючись атакувати об’єкти енергетики. Попри ефективну роботу ППО ЗСУ, без "прильотів" обійтися не вдалося. Тому в деякий період довелося застосовувати екстрені, а потім планові відключення світла.Нещодавно міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що у разі ударів військ РФ по енергооб’єктах цього осінньо-зимового періоду у нашій країні можливі відключення світла. Однак такі "блекаути" не будуть тривалими.Додамо, що згідно з прогнозами "Укренерго", цієї зими можуть бути проблеми, пов’язані з масованим обстрілом. Але енергосистема не розвалиться і працюватиме.Наприкінці жовтня у Міненерго заявили, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, цілком достатньо для забезпечення потреб споживачів. І поки що обмеження побутових споживачів не передбачається в жодному з регіонів України.Детальніше про ризики відключень світла через нові масовані удари окупантів по енергосистемі – читайте в матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.