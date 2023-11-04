Херсон у суботу, 4 листопада, знову опинився під ворожим обстрілом. Внаслідок атаки окупантів поранення отримали пенсіонери.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна у Telegram.Як зазначив Прокудін, Після 11:00 російська армія вдарила по Корабельному району Херсона.За попередніми даними, постраждали двоє людей. Це 82-річна жінка та 84-річний чоловік. "Швидка" забрала двох постраждалих пенсіонерів, аби доставити до лікарні.Ситуація у Херсонській областіНагадаємо, правобережна частина Херсонської області була звільнена від російських окупантів рік тому. Після втечі загарбники продовжують щоденно обстрілювати Херсонську область.Так, вчора, 3 листопада, росіяни вчергове обстріляли Херсон з окупованого лівого берега Дніпра. Загарбники вдарили по центральній частині міста. Внаслідок атаки троє людей отримали поранення. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.