Уряд Китаю планує до 2025 року створити перших гуманоїдних роботів, а вже до 2027 року наділити їх повноцінним штучним інтелектом.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю розробило план, згідно з яким, уряд підтримуватиме молоді компанії, орієнтовані на робототехніці. Крім цього, КНР планує "встановлювати галузеві стандарти, розвивати таланти і поглиблюватиме міжнародне співробітництво"."Акції китайських робототехнічних компаній різко зросли після прийняття цього політичного рішення, що додає ще один вимір технологічній гонці між двома найбільшими економіками світу у сфері виробництва чипів та обладнання. Американські компанії, такі як Tesla Inc. і Boston Dynamics, досі мали перевагу в цих технологіях", -пише видання.Крім цього, в документі пишуть, що в планах є наділити роботів можливістю мислити вже до 2027 року. Тим не менш, Bloomberg зазначає, що у документі мало деталей, проте багато амбіцій.Розвиток сервісів штучного інтелекту2022 року штучний інтелект почав стрімко розвиватися. Поштовхом для цього став реліз робота ChatGPT, який почали активно використовувати в багатьох сферах. Тому країни вдаються до регулювання галузі штучного інтелекту.Генеральний директор компанії OpenAI, що створила ChatGPT, закликав Конгрес Сполучених Штатів регулювати штучний інтелект. Відомо, що Сенатори США проводять секретні брифінги з цього питання.Також Європейський Союз готує історичний закон, який регулює використання ШI. Докладніше про те, які обмеження штучного інтелекту планують запровадити, – у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.