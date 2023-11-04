Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що його країна, Філіппіни та США співпрацюють для захисту свободи Південно-Китайського моря на тлі агресивних дій Пекіна.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Глава японського уряду зустрівся з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим, де двоє лідерів домовилися розпочати переговори щодо угоди про взаємний доступ військ для зміцнення військової співпраці на тлі поведінки КНР у Південно-Китайському морі останнім часом.Варто зазначити, що і Філіппіни, і Японія є одними з найближчих азіатських союзників Сполучених Штатів Америки. Вони зайняли рішучу позицію проти того, що вони вважають агресивною поведінкою китайських суден на тлі десятилітніх суперечок щодо морського суверенітету.Що передувалоУ жовтні корабель берегової охорони Китаю зіткнувся з філіппінським катером для поповнення запасів. Через дві години після цього, катер китайського морської поліції наткнувся на корабель берегової охорони Філіппін під час тієї ж операції з доставки припасів у Південно-Китайському морі. Після цього Філіппіни звинуватили Пекін у вторгненні в їхні води.Президент США Джо Байден попередив Китай, що Сполучені Штати будуть змушені втрутитися, якщо Пекін атакує філіппінські судна.Співпраця Токіо, США і Філіппін

На початку року Японія, США та Філіппіни вирішили посилити оборонне співробітництво на фоні можливого військового вторгнення Китаю на Тайвань.

А в березні США та Філіппіни провели спільні військові навчання, на яких відпрацювали захист від потенційної агресії в бік архіпелагу.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.