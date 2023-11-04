У селі Камбурліївка неподалік Кременчука на Полтавщині хлопці викрали в місцевої мешканки курку та знущалися з неї. У результаті тварина померла. Місцеві мешканці звернулися до поліції, проте досі не отримали жодної відповіді.Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у Telegram-каналі “Київ. Головне”.Що відомо про справуСамі кривдники приїхали до Камбурліївки з районного центру Онуфріївка. У селі вони викрали в місцевої мешканки курку та знущалися з неї. За словами доньки цієї місцевої мешканки, її мама живе одна, оскільки всі чоловіки в родині служать у лавах Збройних Сил. До слова курей вона вирощує саме для них та їхніх побратимів на фронт.На хлопців написали заяву в правоохоронні органи, але досі жодної відповіді не було. Відомо, що один із підлітків син поліцейського. Нижче ми публікуємо кадри знущань. Якщо у вас чутлива психіка, краще утримайтеся від перегляду. Вагітним жінкам і дітям також варто відійти від екрана. Реакції українців "Треба зробити з ними те саме, що вони зробили з куркою. А тато-поліцейський хай подивиться". "Мені 56 років, у мене три внучки. Не дай Боже вони захочуть за таких потвор вийти заміж. Це жах!" "Я колись спостерігала сцену. Хлопчик років 8 штовхнув ногою бездомного собаку. Моментально отримав смачного пенделя від тата. Розплакався. Тато запитав "боляче?". Той щось промимрив. Отримав ще одного зі слова "Запам’ятай, їй теж боляче. Якщо ти робиш боляче, завжди знайдеться хтось хто зробить боляче тобі". "Батькам штраф. І нехай куплять тій жіночці ще 50 курей". "З такого б*дла людина не виросте…"Раніше ми розповідали, як на Закарпатті дівчата “грали у футбол” кошеням і знімали це на відео.Читайте також про найстрашніші експерименти людства над тваринами.