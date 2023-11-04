Погодою на вихідних 4-5 листопада в Україні “керуватиме” атмосферний фронт, який зазвичай характеризується дощами: у суботу їх буде багато, у неділю – менше. У яких регіонах пікнік краще відкласти.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.Погода в суботу4 листопада буде багато дощів в Україні, але не всюди."Завтра атмосферний фронт доставить вологу повітряну масу на захід, північ, у Вінницьку та Черкаську області. Пройдуть помірні дощі", – розповіла синоптик.При цьому, за даними Діденко, похмура волога погода супроводжуватиметься сильним вітром і з подекуди штормовими поривами до 15-20 м/с."На решті території – схід, південь, Полтавська область, Дніпро та Кропивницький із районами – потраплять у суботу в суху повітряну масу, без опадів. Проте й тут очікується сильний вітер південних напрямків. Будьте обережними!" – зазначила синоптик.Температура повітря в суботу: на більшості території – +14…+19 градусів; на півдні +20…+25 градусів; на північному сході +10….+13 градусів.Погода в неділю5 листопада дощі найбільш ймовірні у західних областях України. На решті території без опадів.Температура повітря в неділю: протягом дня +14…+19; на півдні +19+22 градуси.Погода у Києві4 листопада йтиме дощ, завіватиме сильний вітер, особливо в другій половині дня та ввечері. Можливі штормові пориви до 15-20 м/с. Температура повітря близько +14 градусів.А 5 листопада дощ припиниться, температура повітря підскочить аж до +17 градусів. Хоча залишиться рвучкий вітер південного походження.Похолодання в УкраїніЗ 7 листопада в Україні очікується чергова хвиля похолодання. Але воно не буде "справжнім". А серйозно похолодає вже з 12 листопада. Цікаво, що хоч із другої половини листопада відчутно й похолодає, але вночі на градусниках "мінусів" не буде.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.