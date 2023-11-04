Банки Південної Кореї розглядають можливість надання Польщі кредиту розміром 22,7 млрд доларів на закупівлю військової техніки.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.За даними поінформованих джерел видання, Південна Корея працює над усуненням перешкод для найбільшої в історії країни угоди з постачання озброєння. В оборонній компанії сказали, що якщо синдикованого кредиту буде недостатньо, то "на черзі можуть бути інші фінансові заходи".В свою чергу, видання Ukrayina.pl повідомляє, що йдеться про дві позики розміром 36,8 млрд злотих (понад 8 млрд доларів) та 62,5 мільярда злотих (понад 14 млрд доларів).В разі схвалення Польща купить 1000 танків, 600 гаубиць, понад 280 ракетних комплексів великої дальності Chunmoo та 48 легких бойових літаків FA-50."Якщо Південна Корея дасть зелене світло, борг Польщі цій країні досягне 99,3 мільярда злотих", – ідеться у статті.Оборонні закупівлі ПольщіНагадаємо, Польща останнім часом активно купує різну військову техніку для того, щоб зміцнити оборону країни.Зокрема, вона замовила у США танки Abrams та реактивні системи залпового вогню HIMARS. Пізніше стало відомо, що уряд країни ухвалив угоду на закупівлю 486 одиниць HIMARS.Як зазначало видання The Telegraph ще у травні, Польща хоче збудувати найбільшу сухопутну армію в Європі на тлі загрози з боку Росії.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.