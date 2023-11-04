Вибух пролунав у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області. Це сталося зранку 4 листопадам.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Мелітополя Івана Федорова."У Мелітополі щойно пролунав вибух. З’ясовуємо, що на цей раз – черговий вихід дирявої певео окупантів чи вдалий привіт ворогу від ЗСУ", – зазначив Федоров. Ситуація у Запорізькій областіНагадаємо, російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Міста Мелітополь, Бердянськ та Токмак стали головними пунктами росіян.Варто зазначити, що останнім часом в окупованому Мелітополі почастішали вибухи. Як зазначають місцеві, окупантам стало неспокійно не у місті, оскільки ЗСУ мають зброю, яка може дістати до них.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.