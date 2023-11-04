Протягом тижня спецпризначенці ЦСО “А” Служби безпеки України знищили 19 російських танків. Зокрема 145 окупантів вирушили на “концерт Кобзона”.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України. Лише за тиждень у найгарячіших точках наші воїни вразили: 19 танків; 12 ББМ; 9 артсистем та 1 РСЗВ; 3 системи ППО; 29 ворожих БпЛА; 2 системи радіоелектронної боротьби та розвідки; 60 авто; 29 ворожих укріплень; 2 склади з БК.Втрати ворога у війні Згідно з останніми даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби наші військові ліквідували 830 російських терористів. З початку війни Росія втратила вже близько 304 100 одиниць особового складу.У тому ж числі на Таврійському напрямку наші воїни знищили 463 окупантів. Четверо терористів здались в полон. Протягом доби було загалом було знищено близько 35 одиниць техніки. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.