Народний депутат від “Батьківщини” Андрій Ніколаєнко підтвердив, що став учасником ДТП на Житомирщині, у якій загинула 18-річна дівчина. Також у мережі з’явилося відео з місця аварії.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку нардепа та відповідне відео в мережі.Що каже Ніколаєнко"На жаль, це правда. Сьогодні зі мною сталося найстрашніше, що може трапитися із водієм – під колесами автомобіля, яким я керував, загинула людина. Ви вже знаєте всі обставини пригоди з повідомлень у ЗМІ…", – написав народний депутат у мережі.За його словами, під час ДТП він "був тверезим, я не порушував правил, але трагедії уникнути не вдалося". Також він пообіцяв "усіляко сприяти слідчим діям", які зараз проводить ДБР та "добровільно пройти всі необхідні експертизи". У мережі з’явилося відео з місця подіїЗазначимо, що також у мережі поширилося відео з місця ДТП. Його опублікував депутат Олександр Федієнко. Що відомо про ДТПНагадаємо, що сьогодні сталася ДТП за участі народного депутата, внаслідок чого загинула 18-річна дівчина.Близько 9:45, на трасі Київ-Чоп”у с.Березівці Житомирського району водій автомобіля Mercedes-Benz GLE, рухаючись у напрямку м. Чоп у крайній лівій смузі руху, здійснив наїзд на пішохода. Унаслідок ДТП 18-річна дівчина загинула на місці події.Попередня кваліфікація справи - порушення правил дорожнього руху – у разі доведення вини народному депутату загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. ДБР проводить розслідування.За даними низки ЗМІ, в автомобілі перебував разом зі своєю дружиною народний депутат від партії "Батьківщина" Андрій Ніколаєнко. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.