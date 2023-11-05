Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував статтю головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного про позиційну війну в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).Аналітики вважають, що стаття Залужного "Сучасна позиційна війна та як її виграти" чіткіше розкриває його ідеї про те, як Україна може подолати нинішню "позиційну" стадію війни, ніж інтерв’ю для The Economist.У звіті йдеться, що стаття Залужного швидше пояснює, що нинішній позиційний характер війни є результатом технологічно-тактичного паритету на полі бою та широкого використання мінних загороджень російськими та українськими військами.

Залужний розглянув можливості України перед викликами з боку Росії, включаючи: значні втрати російської авіації; використання Україною західного ракетного та артилерійського озброєння; нездатність Росії скористатися своїми людськими мобілізаційними ресурсами через політичні, організаційні та мотиваційні проблеми.Залужний дійшов висновку, що позиційна війна вигідна Росії, оскільки вона дозволяє затягнути війну та отримати переваги у певних сферах.Генерал заявив, що Україна чи Росія можуть повернутися до швидкої маневреної війни, якщо дозволять обставини. Для України це вимагатиме додаткових військових ресурсів від Заходу.Аналітики вважають, що в колонці Залужного йшлося про те, як вийти з позиційної війни, а не про те, що війна зайшла в глухий кут.Стаття Валерія ЗалужногоНагадаємо, що видання The Economist випустило статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.У ній наголошується, що війна переходить на новий етап – "позиційний", якому притаманні виснажливі бої.Більше про те, що написав та розповів головнокомандувач The Economist – читайте у нашому матеріалі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.