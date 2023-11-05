Гороскоп на листопад 2023 розкаже, кому зі знаків Зодіаку буде щастити протягом цілого місяця!РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Spiritualify розповідає, на чиєму боці зірки в листопаді.РакЦього місяця вам потрібно переглянути свої цінності та визначитися з перспективами. Проте найсильніша енергія буде обертатися навколо вас.Можливо, настав час попрощатися зі вашими знайомими, спілкування з якими більше не приносить задоволення. Вам варто підтримувати лише ті стосунки, які мають для вас справжню цінність.У листопаді ви навчитеся ставити себе на перше місце. Це допоможе отримати ясність щодо майбутнього. Усе, з чим ви попрощаєтеся зараз, знову повернеться до вас в оновленому вигляді.ДіваЦього місяця ваші емоції не знатимуть меж. Тому ви можете відчути потребу ділитися ними з вашим оточенням. Замість того, щоб намагатися зрозуміти природу цих поривів, просто зробіть це.Для вас така відвертість може бути складною, проте проявіть наполегливість. Ви відчуєте полегшення, і ось, чому листопад для вас вдалий. Відкриваючись для інших, ви станете на шлях емоційної трансформації.Прийміть тимчасовий дискомфорт. Ви відкриєте для себе силу та стійкість, які глибоко вплинуть на хід вашого життя.БлизнюкиВаш соціальний імідж відіграє для вас важливу роль. Ви намагаєтеся зробити все, щоб оточення сприймало вас у позитивному світлі. Проте не забувайте про своє істинне "Я".У листопаді перенаправте свою увагу на те, як ви спілкуєтеся, як чините та які рішення ухвалюєте. Ви можете зрозуміти, що люди навколо сприймали вас не таким, яким ви є насправді.Залиште у своєму житті тільки тих, хто буде з вами за будь-яких обставин і підтримуватиме завжди, коли ви цього потребуватиме.Раніше ми розповідали, які дні в листопаді будуть вдалими для важливих рішень.Читайте також, як тепер відзначати церковні свята листопада за новим календарем.