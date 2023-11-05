Рада міністрів ОБСЄ збереться у Північній Македонії наприкінці 2023 року. Однією із тем буде обговорення війни в Україні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ОБСЄ."Рада міністрів ОБСЄ збереться у Скоп’є, столиці Північної Македонії, з 30 листопада до 1 грудня", – сказано в повідомленні на сайті організації.Щорічна зустріч міністрів закордонних справ 57 держав-учасниць ОБСЄ відбудеться на запрошення чинного голови ОБСЄ, міністра закордонних справ Північної Македонії Буяра Османі.Очікується, що однією із тем обговорення буде війна в Україні.Візит Османі до України.Буяр Османі у жовтні приїжджав до Києва. Він сказав, що Україна є головним пріоритетом, тому що саме тут вирішується майбутнє ситуації в Європі.Також Османі відвідував Україну на початку року. Він зустрівся з українськими лідерами у Києві.Також представник ОБСЄ наголосив, що РФ має негайно припинити війну проти України та вивести свої війська з території країни.Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що єдиний спосіб зберегти ОБСЄ – це позбутися Росії в її складі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.