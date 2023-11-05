Російські терористи обстріляли житловий будинок в Дніпровському районі Херсона. Внаслідок ударів поранення отримав 61-річний чоловік.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації."Російська армія вкрила вогнем Дніпровський район Херсона. Вдарили по житловому будинку. Внаслідок обстрілу в оселі знищено другий поверх. Попередньо, постраждав 61-річний чоловік", – пише ОВА. Ситуація в Херсонській області Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.Як розповідав голова ОВА Олександр Прокудін, протягом минулої доби, 4 листопада, росіяни здійснили 100 обстрілів по території регіону. Загалом було випущено 474 снаряди з мінометів, Артилерії, "Градів", танків, БпЛА й авіації. По Херсону ворог випусти 12 снарядів. Терористи поцілили у: житлові квартали населених пунктів області; навчальний заклад у Херсонському районі."Через російську агресію 2 людини загинули, ще 6 – дістали поранення", – додав Прокудін. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.