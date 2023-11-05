Ізраїльський міністр спадщини Аміхай Еліяху запропонував скинути на Сектор Газа ядерну бомбу. Його відсторонили від засідань уряду.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.Ультраправий міністр в інтерв’ю заявив, що ядерний удар по Газі став би "однією з можливостей". Коли йому нагадали, що у Секторі Газа знаходиться близько 240 заручників, він додав, що на війні є жертви."Я молюся і сподіваюся на їх повернення, але війна має свою ціну. Чому життя викрадених, звільнення яких я дуже хочу, важливіше, ніж життя солдатів і людей, яких потім уб’ють", – сказав Еліяху.Також він заявив, що Сектора Газа не потрібно надавати гуманітарну допомогу, бо "ми б не передали нацистам гуманітарну допомогу".Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху швидко відкинув заяву Еліяху про можливість ядерного удару по Сектору Газа."Слова Аміхая Еліяху відірвані від реальності… Ізраїль і ЦАХАЛ діють відповідно до найвищих стандартів міжнародного права, щоб запобігти шкоді непричетним людям, і ми продовжуватимемо це робити до перемоги", – сказав він.На тлі конфлікту Нетаньяху відсторонив міністра від засідань уряду Ізраїлю.Що відбувається у Секторі ГазаЧерез три тижні після вторгнення бойовиків ХАМАС в Ізраїль у конфлікті на Близькому Сході сталося нове загострення. ЦАХАЛ ввів свої війська у північну частину Сектора Газа.Наразі армія оборони Ізраїля продовжують операцію на півночі Гази, заявляючи про розширення зони. Тим часом ЦАХАЛ завдає ударів, знищують об’єкти ХАМАС на території Гази та у підземеллях, які використовують бойовики.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.