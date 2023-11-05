З 1 листопада в Україні запустили новий механізм призначення виплат внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Щоправда, він торкнеться не всіх.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.Що треба знатиНовий механізм призначення допомоги переселенцям має дві головні особливості. А саме: для оформлення виплат ВПО з 1 листопада має звертатись одна особа від всієї сімʼї, а не кожен член родини окремо; нововведення стосується лише тих переселенців, які вперше звертаються за призначенням такої допомоги.Куди звертатися?Ці зміни передбачені Постановою КМУ від 31 липня 2023 року № 789.Якщо маєте питання щодо таких виплат, звертайтеся до Мінреінтеграції на цілодобову гарячу лінію за коротким номером: 15-48 або на гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО за номером: (066) 813-62-39.Виплати переселенцям в УкраїніПісля російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року, держава ввела допомогу для тих українців, які були вимушені залишити свої домівки та виїхати в більш безпечні райони. Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень – для всіх інших внутрішніх переселенців (мова не йде про тих, хто виїхав за кордон, – ред.). Додамо, що з 1 листопада в застосунку "Дія" буде тимчасово недоступною послуга "Допомога для ВПО".Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.